Мелитополь, 11 ноября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Новые тарифы ЖКХ утверждены для физических и юридических лиц в Запорожской области, сообщает 11 ноября пресс-служба администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Соответствующий указ подписал 9 ноября врио губернатора области. Так, стоимость кубометра водоснабжения для жителей составит 25,02 рубля, водоотведения 11,61 рубля, горячая вода — 77, 67 рубля.

Электроэнергия до 150 кВт обойдётся в 1,56 рубля, от 150 до 800 кВт — 2,12 рубля, свыше 800 кВт — 3,21 рубля.

Один квадратный метр содержания жилья обойдётся населению в 12 рублей, вывоз мусора в 223,38 рубля за кубометр. При наличии счётчиков газ стоит 3,01 рубля, без приборов учёта — 2,74 рубля.