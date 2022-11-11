Луганск, 11 ноября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб обнаружили в одном из районов Луганской республики схрон с боеприпасами, сообщил 11 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

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Предполагается, что это вооружение киевские диверсанты планировали использовать для проведения террористических актов в северных районах республики.

Изъяты припасы для гранатомётов и противотанковых мин, пороховые заряды. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавил военкор.

Как сообщалось ранее, 9 ноября в Новоайдаре (ЛНР) был предотвращен на газораспределительном объекте. Обезвреженное взрывное устройство содержало около килограмма взрывчатого вещества.