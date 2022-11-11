Москва, 11 ноября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В рамках национального проекта «Культура» в 2023 году оцифруют фильмы детского киножурнала «Ералаш», а также ряд других картин. Об этом сообщается в телеграм-канале Минкультуры РФ.

«Броненосец Потемкин»

Всего в перечень вошли 2238 наименований и 5000 фильмовых материалов, предлагаемых к оцифровке в 2023 году.

Среди наиболее известных работ, предлагаемых к оцифровке, оказались материалы к фильму «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, фильм Василия Пронина «Сын полка», фильм «Два бойца» Леонида Лукова, а также фильмы детского киножурнала «Ералаш» и другие.

Помимо этого, в ведомстве уточнили, что одобрен план издательской деятельности главного киноархива страны до 2027 года.