Пекин, 11 ноября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Кинокомиксы «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» и «Чёрный Адам», вероятнее всего, не выйдут в китайский кинопрокат. Об этом 11 ноября сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Чёрная Пантера». Реж. Райан Куглер. 2018. США Чёрная Пантера

Источники издания утверждают, что китайские органы, выдающие разрешения на показ фильмов в кинотеатрах, вряд ли примут соответствующие решения в отношении вышеназванных картин. Как отмечает редакция издания, сообщения не вызывают у неё особого удивления, поскольку многие представители киноиндустрии Китая пришли к выводу, что власти страны де-факто ввели запрет на продукцию киностудии Marvel.

Напомним, кинокомикс «Мстители: Финал», премьера которого состоялась в Китае 24 апреля 2019 года, собрал в прокате Поднебесной более $629 млн, при том, что общая сумма мировых сборов картины составила $2,79 млрд. Фильм «Чёрная вдова» стал первой картиной расширенной киновселенной Marvel, которой китайские власти не выдали разрешения на прокат.