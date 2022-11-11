Вашингтон, 11 ноября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Республиканская и Демократическая партии, скорее всего, вложат еще больше денег в политические кампании среди своих избирателей в штате Джорджия, которые готовятся к перевыборам, сообщает 11 ноября Reuters со ссылкой на аналитиков.

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Еще до того, как сенатор-демократ Рафаэль Уорнок и его соперник от Республиканской партии Гершель Уокер в штате Джорджия пошли на второй тур голосования, их партии уже потратили на политическую гонку более $262 миллионов. Однако теперь, когда результаты этого поединка, возможно, решат, какой из партий достанется контроль над Сенатом США, аналитики ожидают, что политики развернут рекламную кампанию и увеличат расходы до исторических уровней.

Напомним, что в 2021 году Уорнок, пастор баптистской церкви Эбенезер, получил свое место после выборов во втором туре, обеспечив своей партии минимальное большинство в палате представителей США.

На данный момент Демократическая партия потратила на политическую кампанию Уорнока $135,8 млн. Для сравнения, компания Уокера обошлась республиканцам всего в $32,4 млн, согласно данным федеральной избирательной комиссии.