Грозный, , 16:50 — REGNUM Ещё одна группа добровольцев отправилась из Чечни в зону проведения спецоперации. Из аэропорта Грозного проводили в Донбасс обученных в Российском университете спецназа бойцов, прибывших по зову сердца из различных регионов России. Глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщивший об отправке добровольцев, назвал их единомышленниками, решение которых принять участие в защите Родины достойно глубокого уважения.

Подразделения «Ахмата» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы проводили на территорию российского Донбасса еще одну группу единомышленников, истинных патриотов Отечества, именуемых добровольцами. Ребята прошли краткий курс огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки в Российском университете спецназа. Кроме того, добровольцы отрабатывали технику ведения окопного боя в условиях, максимально приближённых к реальной боевой обстановке», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также рассказал об одном из добровольцев, который отправился с этой группой бойцов в зону СВО, — жителе города Благовещенска Амурской области. У него первыми отправились на выполнение боевых задач в Донбасс сын и зять, что стало решающим для принятия решения о добровольном участии в спецоперации самим военнослужащим из Благовещенска.