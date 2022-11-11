Грозный, 11 ноября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Ещё одна группа добровольцев отправилась из Чечни в зону проведения спецоперации. Из аэропорта Грозного проводили в Донбасс обученных в Российском университете спецназа бойцов, прибывших по зову сердца из различных регионов России. Глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщивший об отправке добровольцев, назвал их единомышленниками, решение которых принять участие в защите Родины достойно глубокого уважения.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«Мы проводили на территорию российского Донбасса еще одну группу единомышленников, истинных патриотов Отечества, именуемых добровольцами. Ребята прошли краткий курс огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки в Российском университете спецназа. Кроме того, добровольцы отрабатывали технику ведения окопного боя в условиях, максимально приближённых к реальной боевой обстановке», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также рассказал об одном из добровольцев, который отправился с этой группой бойцов в зону СВО, — жителе города Благовещенска Амурской области. У него первыми отправились на выполнение боевых задач в Донбасс сын и зять, что стало решающим для принятия решения о добровольном участии в спецоперации самим военнослужащим из Благовещенска.