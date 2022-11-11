Кадыров сообщил о проводах в зону СВО ещё одной группы добровольцев
Грозный, 11 ноября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Ещё одна группа добровольцев отправилась из Чечни в зону проведения спецоперации. Из аэропорта Грозного проводили в Донбасс обученных в Российском университете спецназа бойцов, прибывших по зову сердца из различных регионов России. Глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщивший об отправке добровольцев, назвал их единомышленниками, решение которых принять участие в защите Родины достойно глубокого уважения.
Он также рассказал об одном из добровольцев, который отправился с этой группой бойцов в зону СВО, — жителе города Благовещенска Амурской области. У него первыми отправились на выполнение боевых задач в Донбасс сын и зять, что стало решающим для принятия решения о добровольном участии в спецоперации самим военнослужащим из Благовещенска.