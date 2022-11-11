Ньюкасл, Великобритания, , 16:46 — REGNUM Наставник футбольного клуба «Ньюкасл» Эдди Хау признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги по итогам октября. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба чемпионата.

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В голосовании английский специалист опередил Микеля Артету из лондонского «Арсенала» и Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».

В октябре «Ньюкасл» под руководством Эдди Хау одержал шесть побед в семи матчах Английской Премьер-лиги. «Сороки» обыграли «Фулхэм» (4:1), «Брентфорд» (5:1), «Эвертон» (1:0), «Тоттенхэм» (2:1), «Астон Виллу» (4:0) и «Саутгемптон» (4:1).

На данный момент «Ньюкасл» с семью победами и 27 набранными очками занимает чистое третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. От первой позицию, на которой располагается «Арсенал», «сорок» отделяет семь очков.