Москва, , 17:01 — REGNUM Американцы отличаются мастерством ведения агентурной войны с Россией. Об этом директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров заявил в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 10 ноября.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Америка ставит перед собой задачу отвлечения Ирана от южно-кавказских дел, потому что там сейчас решается крайне важный геополитический вопрос. Не менее важный, чем вопрос по б. УССР. Кто будет властвовать на Южном Кавказе? Я могу сказать, что американцев отличает сбор информации, анализ этой информации и её реализация», — подчеркнул политолог.

«В Армении самое большое посольство США. Оно вошло в Книгу рекордов Гиннеса в 2005 году, как самое большое посольство США в мире. По персоналу — 2000 человек, второе по численности», — добавил он.

«Американцы давно вычислили ситуацию. У них надо учиться, а не уповать на их скорый распад. Они вычислили, что для того, чтобы вытолкнуть Россию из Южного Кавказа, который стратегически важен для российской национальной безопасности, нужно создать специальную агентурную сеть НАТО и дестабилизировать Россию внутри», — заключил Багдасаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под предложением премьер-министра Армении Николы Пашиняна о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха стоит вопрос о создании базы НАТО на этих территориях.