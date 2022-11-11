Новая Каховка, Херсонская область, , 16:49 — REGNUM Каховскую ГЭС бандеровские боевики обстреливают каждый день, сообщил 11 ноября представитель администрации города Новая Каховка Руслан Агаев.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он рассказал, что боевики стараются повредить ГЭС, так что ни дня не проходит без обстрелов объекта.

При этом нарастает интенсивность обстрелов жилых массивов и производственных зданий. Так, в ночь на 11 ноября «город обстреливался безостановочно, дома ходили ходуном».

В интервью РИА Новости Агаев сообщил, что накануне, 10 ноября, ВСУ обстреляли санаторий. Боевики стараются оставить Новую Каховку без света, чтобы «усложнить жизнь людям здесь».

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Новую Каховку из РСЗО HIMARS