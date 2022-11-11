Новая Каховка, Херсонская область, 11 ноября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Каховскую ГЭС бандеровские боевики обстреливают каждый день, сообщил 11 ноября представитель администрации города Новая Каховка Руслан Агаев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он рассказал, что боевики стараются повредить ГЭС, так что ни дня не проходит без обстрелов объекта.

При этом нарастает интенсивность обстрелов жилых массивов и производственных зданий. Так, в ночь на 11 ноября «город обстреливался безостановочно, дома ходили ходуном».

В интервью РИА Новости Агаев сообщил, что накануне, 10 ноября, ВСУ обстреляли санаторий. Боевики стараются оставить Новую Каховку без света, чтобы «усложнить жизнь людям здесь».