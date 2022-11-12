Москва, , 13:47 — REGNUM Киевский режим начал сбор средств на флот морских дронов. Об этом в своем телеграм-канале 11 ноября сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский уверен, что морские дроны помогут «защитить» море, а также «помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира». Он также выразил уверенность в том, что жители территории б. УССР поддержат этот сбор.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения порекомендовали Зеленскому из своих денег профинансировать флот морских дронов, а не требовать деньги у народа, у которого и так денег нет.

«Следующий сбор денег будет на создание аэрокосмических войск!» — пошутила Julia T.

«Людям не платят деньги и ещё сборы проводят, супер просто…» — добавил Alex.

«А свои миллиарды наворованные не пожертвует? Правильно, самому надо!» — с сарказмом пишет Леночка.

«Флот на пожертвования, такое впервые в истории. Клоун — профессиональная попрошайка, ему не привыкать», — отметила Ольга С.

«Вопрос: а останется ли море? Это не говоря о Днепре», — прокомментировал Vlad T.

«В степях [на территории б. УССР] запускать будут?..» — с сарказмом поинтересовался 20 037.

«Москитный флот был, теперь дроновый флот, на базе полупогруженного катера «Гюрза»…» — шутит LK.

«А разве без электричества и интернета они смогут много собрать? Там же со светом большие проблемы, или ради этих целей всем включат сразу? И проблем с зарплатами нет уже? Или они последнюю наличку понесут?» — не понимает Людмила.

«И главное [националисты] понесут деньги, озлобленное зверьё последние трусы снимет лишь бы русским навредить», — написал Никита Н.

«У кого просить деньги? У нищего народа? Пускай свои карманы и счета в Англии потрусит, те деньги, которые заработал на чёрном рынке, продавая оружие, что дают бесплатно НАТО!!!» — прокомментировала Галина.

«Значит, электричество они совсем не хотят в своей «стране» использовать», — с сарказмом добавил Алексей П.

«Хм… А что с поддержкой других стран? А собственные деньги? На благо страны же, первый должен вывернуть карманы. Мало того, что людям ни пенсий, ни тепла, ни света, платёжки запредельные, так в качестве помощи собирают… На тёплые вещи бедным — нет, на детей, оставшихся сиротами, — нет, на восстановление коммуникаций — нет…» — подытожил Дмитрий.