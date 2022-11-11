Горловка, ДНР, 11 ноября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. ВСУ 11 ноября нанесли удар по центру Горловки, сообщил в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«Снова Центрально-Городской район, снова артиллерийская атака. На этот раз — прямое попадание в жилой дом частного сектора. Без пострадавших», — рассказал военкор.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (10 ноября) ВСУ выпустили по территории республики 135 боеприпасов из реактивных систем залпового огня, танков и артиллерии.

Один мирный житель погиб, три человека получили ранения.