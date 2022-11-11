Бишкек, , 16:42 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии рассмотрел уголовное дело, возбужденное против корреспондента телеканала «NEXT TV» Адилета Али Мыктыбека, обвинявшегося в призывах к массовым беспорядкам и насилию.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналиста стало содержимое текстов его публикаций социальных сетях.

Судебный орган признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы. Однако, судья принял решение назначить ему пробационный надзор сроком на три года.

В итоге Адилета Али Мыктыбека освободили из-под стражи в зале суда.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в конце сентября 2022 года Первомайский райсуд Бишкека вынес аналогичный приговор директору телеканала «NEXT TV» Таалайбеку Дуйшенбиеву.

Поводом для этого послужил опубликованный им фейк о якобы «тайном оказании Киргизией военной помощи России» в ходе военной спецоперации.

Основным источником средств телеканала «NEXT TV» является финансовая поддержка со стороны США.