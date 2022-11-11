Чебоксары, 11 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Чувашии привлекли к административной ответственности нарушителей из свадебного кортежа. Наказаны не только водители, но и пассажиры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Проверка началась после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено, как водители свадебного кортежа в Батыревском районе нарушают правила дорожного движения. По неофициальной информации, данный кортеж мог стать причиной ДТП.

Полиция установила водителей и пассажиров семи транспортных средств из кортежа, допустивших нарушения, — это жители Чувашии и Татарии. Правоохранители сообщают, они привлечены к административной ответственности за выезд на «встречку», нарушение правил установки регистрационных знаков, непристегнутый ремень безопасности, управление при наличии неисправностей и нарушения со стороны пассажиров.

Сколько именно человек наказаны, не уточняется.

Отметим, что это не первые разбирательства в 2022 году, связанные с нарушением правил дорожного движения со стороны свадебных кортежей. В августе в Канашском районе полицейские возбудили 15 административных материалов, изучив видеозаписи в социальных сетях с движением свадебного кортежа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Вурнарском районе Чувашии движение свадебного кортежа завершилось аварией и смертью пассажира.