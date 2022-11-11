Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Донской атаман Сергей Бодряков на базе одной из воинских частей Южного военного округа встретились с жителями Ростовской области, призванными на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 11 ноября.

Don-kazak.ru Донской атаман посетил казаков, проходящих боевое слаживание

В полевом лагере, расположенном на территории одного из полигонов ЮВО, военнослужащие проходят боевое слаживание, осваивая курс дополнительной военной подготовки. В частности, мобилизованные жители Ростовской области, в том числе донские казаки, совершенствуют навыки вождения боевых машин, участвуют в занятиях по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке. Многие мобилизованные, видя добросовестность и энергию донских казаков в службе, приняли решение пополнить ряды войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

«Донцы издавна славились своей доблестью и готовностью служить Родине на ратном поприще. Уверен, и сейчас казаки поддержат честь Тихого Дона», — отметил войсковой атаман Сергей Бодряков.

Бодряков ознакомился с бытовыми условиями полевого лагеря, взял на контроль проблемные вопросы тылового обеспечения подразделения резервистов. В полевой лагерь была доставлена гуманитарная помощь: продукты питания, обмундирование, обувь.