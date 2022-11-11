Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Между Санкт-Петербургом и Москвой запустят движение дополнительных поездов в ноябре и декабре 2022 года. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, передает корреспондент ИА REGNUM.

Московский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

Запуск дополнительных составов связан с необходимостью обеспечения спроса на перевозки пассажиров этого направления, который традиционно увеличивается в преддверии новогодних праздников.

Так, будут ходить чаще поезда десяти рейсов между Москвой и Петербургом. Изменения в расписании коснулись тех поездов, у которых время в пути составляет 8-9 часов. Первый дополнительный состав отправится в субботу, 12 ноября. Ходить дополнительные поезда будут вплоть до конца года, до 27 декабря.

Ранее между Петербургом и Москвой запускали дополнительные «Сапсаны». Они ходили в связи с Днём народного единства и трехдневными выходными.

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