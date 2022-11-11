Сыктывкар, 11 ноября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. За девять месяцев 2022 года экспорт леса из Коми снизился на 16%. Об этом сообщила пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Коми

По данным ведомства, из-за геополитической обстановки экспортеры древесины прекратили поставки в Европу и переориентировались на страны Ближнего Востока и Азии.

По итогам девяти месяцев лидером среди стран-импортеров древесины из Республики Коми стал Китай. За этот период в КНР было поставлено 516 000 куб. м. леса (на 9% ниже, чем в 2021 году).

«На 40% вырос экспорт леса в Узбекистан до 56 000 куб. м. На 16% больше стали вывозить древесины в Египет, на 4% — в Ирак», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Вологодчины предлагали снизить тарифы на железнодорожные перевозки лесопродукции на фоне спецоперации.