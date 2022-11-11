Сухой Лог, Свердловская область, , 16:38 — REGNUM В Сухом Логе Свердловской области два 16-летних гражданина отданы под суд за изнасилование 19-летней девушки. Такое постановление вынес Свердловский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе инстанции.

Суд

Преступление было совершено в марте. Потерпевшая оказалась инвалидом. Подростков привлекли к уголовной ответственности. Однако Сухоложский городской суд вернул уголовное дело прокурору для устранения недостатков. Прокурор в свою очередь опротестовал этот акт в облсуде.

11 ноября облсуд удовлетворил апелляционное представление прокурора. Уголовное дело снова рассмотрит суд Сухого Лога. Обвиняемым грозит до десяти лет колонии.