Ярославль, 11 ноября 2022, 16:52 — REGNUM Ярославский областной суд вынес приговор четырём местным жителям, обвинённым по статьям «Бандитизм» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Об этом сообщает региональная прокуратура.
Членами банды были ярославцы в возрасте от 29 до 50 лет. Преступная группировка действовала в 2015–2020 годах. Бандиты вымогали деньги у предпринимателей.
Так в июле–сентябре 2020 года бандой совершено три вымогательства на сумму более 9,2 млн рублей. В октябре того же года членов банды задержали.
Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 лет до 9 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колони строгого режима.