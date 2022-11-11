Ярославль, , 16:52 — REGNUM Ярославский областной суд вынес приговор четырём местным жителям, обвинённым по статьям «Бандитизм» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Об этом сообщает региональная прокуратура.

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Членами банды были ярославцы в возрасте от 29 до 50 лет. Преступная группировка действовала в 2015–2020 годах. Бандиты вымогали деньги у предпринимателей.

«Узнав о том, что между коммерсантами возникла конфликтная ситуация, члены банды предлагали одной из сторон свои услуги по разрешению спора. Приезжая на встречу предпринимателей, бандиты наносили побои жертве и, угрожая применением оружия, требовали от нее денежные средства в качестве «штрафа», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Так в июле–сентябре 2020 года бандой совершено три вымогательства на сумму более 9,2 млн рублей. В октябре того же года членов банды задержали.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 лет до 9 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колони строгого режима.