Тула, 11 ноября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Группа мобилизованных туляков, проходивших подготовку и боевое слаживание в одном из воинских соединений Рязанской области, отправились к местам выполнения боевых задач 11 ноября. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Проводил бойцов лично глава региона Алексей Дюмин.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Мобилизованные жители Тульской области в течение месяца проходили занятия по специальной огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях. Обучением занимались инструкторы с актуальным боевым опытом.

Алексей Дюмин заверил мобилизованых, что помощь их семьям находится под его личным контролем.

С напутствием к мобилизованным тулякам обратился также заместитель командующего Воздушно-десантными войсками, генерал-лейтенант Анатолий Концевой.