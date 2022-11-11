Москва, , 16:30 — REGNUM Законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе положения о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, внесла в Госдуму глава комитета палаты парламента по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается включить в статью 1 Семейного кодекса («Основные начала семейного законодательства») положение о необходимости сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Под этими ценностями понимаются нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России, о принципе защиты брачного союза мужчины и женщины, о сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей, обеспечении преемственности поколений, заботе о достойной жизни старшего поколения, формировании представления о сбережении народа России как об основном стратегическом национальном приоритете.

Парламентарий убеждена, изменения положительно отразятся на семейных отношениях, укрепят права и свободы человека, патриотизм, мотивируют к служению Отечеству, к взаимопомощи и взаимоуважению в семье, к сохранению исторической памяти, преемственности поколений и единству народов России.

В то же время в комитете Совфеда по госстроительству предложили закрепить в Семейном кодексе понятия «фактический воспитатель», «традиционные ценности», а также обозначить иерархию в отношениях родителей и детей.

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