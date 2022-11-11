Москва, , 17:43 — REGNUM Монетарные власти США будут повышать ставку ФРС до тех пор, пока инфляция не снизится до 4% процентов или не обрушится фондовый рынок и не начнется рецессия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«Приемлемый уровень инфляции в США может быть не выше 2%, а до этого уровня при текущей инфляции в 8% еще очень далеко, — сказал он. — Скорее всего, монетарные власти США будут повышать ставку ФРС до тех пор, пока инфляция не снизится до 4% процентов или не обрушится фондовый рынок и не начнется рецессия. И вопрос инфляции уже перестанет стоять на повестке дня. Ситуация сложная и практически беспрецедентная в американской экономике. Традиционными мерами, такими как эмиссия денег или поднятие ставки, экономика США уже не регулируется».

По его словам, вопрос может быть решен увеличением производства, но это длительный и сложный процесс, поэтому нет никаких гарантий, что властям США удастся удержать экономику от крупнейшего в истории кризиса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, коллапс экономики США можно остановить только в случае ускоренной индустриализации.