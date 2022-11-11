Москва, 11 ноября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Коллапс экономики США можно остановить только в случае ускоренной индустриализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Поднятие ставки ФРС является эффективным способом борьбы с инфляцией, так как изымает часть денег из экономического оборота, делая их дороже и таким образом выравнивая баланс между товарами и денежной массы, — сказал Перепелица. — Однако есть некоторые сложности с данным методом в той ситуации, в которой оказались теперь США. При таком внешнем долге — более 31 триллиона долларов — и высокой ставке ФРС обслуживание долга становится непосильной задачей и требует дополнительной денежной эмиссии, которая неизбежно приведёт к большей инфляции в перспективе».

Поэтому, как пояснил Перепелица, риск коллапса американской экономики вполне возможен, и он может быть остановлен только в случае ускоренной индустриализации, которой как раз занимаются американские власти.

«Вопрос лишь в том, успеет ли открытие новых производств компенсировать избыток денежной массы и будет ли достаточно этого потенциала», — заметил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рынки ожидают, что ФРС США продолжит повышать ставку, но более медленными темпами.