Москва, , 17:23 — REGNUM Россия едва ли сумеет успешно оспорить решение США признать РФ нерыночной экономикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, комментируя соответствующее решение Минторга США.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Видимого влияния будет не много, — сказал Чеглов. — На практике — осложнение оспаривания российскими компаниями действий американских регуляторов, прежде всего в области поставок удобрений, металлов. Но там и так что-то оспорить практически невозможно. И это шаг к принятию аналогичного шага Евросоюзом, исключению России из ВТО».

При этом Чеглов уточнил, что в РФ не распространена национализация, деприватизация, и, кроме того, сохраняются рыночные отношения.

«Но если смотреть на это с точки зрения закона США почти столетней давности, то смело можно говорить о внерыночном статусе России, хотя бы на основании нескольких курсов рубля, вмешательства государства в вопрос розничных цен на сахар и растительное масло. Хотя США сами активно вмешиваются в рынок, в том числе и других стран. И часто неэкономическими способами», — сказал Чеглов.

Подытоживая сказанное, Чеглов заявил, что министерство торговли США приняло политическое решение, подготовленное с помощью инструмента санкционной войны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение министерства торговли США назвали верхом антироссийской «культуры отмены».

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