Москва, , 17:22 — REGNUM В 2023 году ВВП России может упасть сильнее, чем в 2022 году при условии полномасштабной рецессии в мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Владимир Миронов.

ВВП России Investprofit.info

«Это приведет к сильному спаду цен на нефть, поступления от продажи которой, несмотря на западные санкции, все еще остаются важнейшим фактором для оценки ситуации в российской экономике, — сказал Миронов. — Однако вероятность рецессии в мировой экономике несколько снижается в связи с признаками ослабления инфляционного давления в США и ослабления антиковидных ограничений в Китае. Тандем Чимерики (неологизм, означающий симбиотические отношения Китая и Америки — прим. ИА REGNUM), пока еще не разрушенный геополитикой полностью, поддержит мировую экономику в 2023 году, а это делает более вероятным уменьшение темпов спада ВВП в России в 2023 году по сравнению с 2022 годом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был сделан прогноз о том, что по итогам 2022 года российский ВВП упадет на 3,3-3,7%.