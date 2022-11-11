Москва, , 17:21 — REGNUM По итогам 2022 года российский ВВП упадет на 3,3-3,7%, что более чем в два раза меньше, чем ожидало большинство экспертов весной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Владимир Миронов.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно согласиться с прогнозом о том, что спад ВВП РФ по итогам 2022 года может быть районе 2,9-3,3%, — сказал Миронов. — В принципе уже майские и более поздние опросы показывали, что российский бизнес при поддержке регулирующих органов, которые оперативно ослабили ряд ограничений на импорт, сумел адаптироваться к значительной части краткосрочных шоков, нашел на ряде рынков новых покупателей для экспортируемой продукции и продавцов для попавшего под санкции импорта. По итогам 2022 года ВВП упадет на 3,3-3,7%, что более чем в два раза меньше, чем ожидало большинство экспертов весной».

Однако, как подчеркнул Миронов, по экономике был нанесен весьма сильный удар.

«Поэтому полностью элиминировать (исключить — прим. ИА REGNUM) ущерб от санкций за короткое время невозможно, и поэтому и в 2023 году вероятно продолжение спада экономики», — сказал Миронов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, когда экономика РФ пройдет точку бифуркации от санкционного шока.

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