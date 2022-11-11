Москва, 11 ноября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. По итогам 2022 года российский ВВП упадет на 3,3-3,7%, что более чем в два раза меньше, чем ожидало большинство экспертов весной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Владимир Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Можно согласиться с прогнозом о том, что спад ВВП РФ по итогам 2022 года может быть районе 2,9-3,3%, — сказал Миронов. — В принципе уже майские и более поздние опросы показывали, что российский бизнес при поддержке регулирующих органов, которые оперативно ослабили ряд ограничений на импорт, сумел адаптироваться к значительной части краткосрочных шоков, нашел на ряде рынков новых покупателей для экспортируемой продукции и продавцов для попавшего под санкции импорта. По итогам 2022 года ВВП упадет на 3,3-3,7%, что более чем в два раза меньше, чем ожидало большинство экспертов весной».

Однако, как подчеркнул Миронов, по экономике был нанесен весьма сильный удар.

«Поэтому полностью элиминировать (исключить — прим. ИА REGNUM) ущерб от санкций за короткое время невозможно, и поэтому и в 2023 году вероятно продолжение спада экономики», — сказал Миронов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, когда экономика РФ пройдет точку бифуркации от санкционного шока.