Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Пятизвездочный отель Санкт-Петербурга отсудил у постояльца более 500 тыс. рублей за испачканный кровью номер, сообщили 11 ноября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Упавший бокал

С исковым заявлением в суд обратился представитель пятизвездочного отеля Tsar Palace Luxury Hotel & SPA, который потребовал взыскать с постояльца Джефри Перкинсу Акао и его спутницы Екатерины Хвостовой более 625,1 тыс. рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 9,5 тыс. рублей.

Истец пояснил в суде, что 18 апреля 2021 года Акао и Хвостовая заселились в номер отеля, а спустя несколько часов из номера поступил вызов в скорую медицинскую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали у нетрезвого мужчины порез пальца и госпитализировали в больницу.

Оказалось, что постоялец порезал руку разбитым бокалом, и, останавливая кровь, испачкал пол, потолок, стены и межкомнатные двери в номере и ванной комнате, весь текстиль, декор и мебель. После чего администрации отеля пришлось не только вызывать уборщиков, но и полностью делать ремонт в номере. Таким образом заведению был причинен ущерб в 625 158 рублей.

«По факту повреждения имущества гостиницы ответчикам была направлена претензия, которая оставлена без ответа», — заметили в ОПС и уточнили, что в судебном заседании представитель ответчиков пояснил, что иск не признаёт. По словам Хвостовой она номер не портила, а Акао испачкал кровью номер из-за того, что он был плохо убран. Мужчина пояснил, что в его руке лопнул бокал, будучи в шоковом состоянии он пытался остановить кровотечение подручными средствами.

«Суд взыскал с ответчиков 540 470 рублей в счет возмещения материального ущерба и судебные расходы в 17 604 рубля 70 копеек», — добавили в ОПС.