Ставрополь, 11 ноября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Жителя Ставрополья Абдуллу К. обвинили в призывах к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Симоновский районный суд города Москвы вынес ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии общего режима, сообщили 11 ноября в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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Как установлено в ходе следствия, обвиняемый 22 марта 2022 года разместил в соцсетях материал, в котором призывал к насильственным действиям в адрес правоохранительных органов. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а 25 марта его фигурант был задержан.

Суд над подозреваемым в экстремизме состоялся в Москве, куда он успел выехать, пытаясь скрыться от следствия. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.