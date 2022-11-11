Лос-Анджелес, США, , 18:05 — REGNUM Дэйв Батиста напомнил продюсерам Netflix, что он давно хотел сыграть главного героя Gears of War Маркуса Феникса в экранизации популярной серии видеоигр. Об этом 11 ноября сообщает портал Comic Book Resources.

Пульт Netflix Brian Cantoni

На своей странице в соцсети актёр дал понять, что он может упростить задачу команде проекта, которая занимается производством полнометражного фильма на основе Gears of War. В посте Батиста разместил старый рекламный ролик, в котором он надевает броню Феникса из игры.

Ранее геймдизайнер Клифф Блезински, являющийся создателем игровой серии Gears of War, заявил, что он хочет, чтобы в фильме Netflix роль Маркуса Феникса исполнил именно Дэйв Батиста. Стоит отметить, что в 2021 году актёр рассказал о разговоре с представителями кинокомпании Universal. Тогда продюсеры предложили ему сняться в фильме франшизы «Форсаж», однако в ответ на это Батиста заявил, что ему это не интересно, и что лучше бы ему предложили сыграть Маркуса Феникса.

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