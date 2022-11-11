Брянск, 11 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Полностью отключат от электропитания все троллейбусные линии в Брянске 12 и 13 ноября, сообщает 11 ноября пресс-служба городской администрации.

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Специалисты на выходных приступят к модернизации всех тяговых подстанций. На время работ линии обесточат, а значит, троллейбусы останутся в депо. Для обеспечения транспортного обслуживания населения по троллейбусным маршрутам № 1, 9 и 11 запустят автобусы.

С 14 ноября работа троллейбусов возобновится.