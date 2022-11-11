Запорожье, Запорожская область, , 16:19 — REGNUM В Запорожской области, в той ее части, что подконтрольна киевскому режиму, формируется ударный кулак из подразделений ВСУ, «нацбатов» и наемников, сообщил 11 ноября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

Только польских наёмников, по местным оценкам, насчитывается около 5000 человек, присутствуют также выходцы из Грузии и стран Ближнего Востока, отметил Поддубный.

“Сейчас, после отвода российских войск на левобережье Днепра в Херсонской области, запорожское направление снова становится одним из самых опасных», — считает военкор.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск на херсонском направлении на левый берег Днепра. С этим предложением к нему обратился командующий группировкой СВО Сергей Суровикин. Он отметил сложности в снабжении войск на правом берегу Днепра в нынешней ситуации. Отвод войск был завершен 11 ноября.