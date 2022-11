Москва, , 16:19 — REGNUM Запретить демонстрацию актов насилия и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений предложила депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Компьютерные игры

Поправки предлагается обсудить ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Лантратова обратила внимание на ряд видеоигр, которые, по мнению парламентария, могут негативно влиять на граждан и стимулировать совершение общественно опасных деяний.

Такой опасный контент, указала депутат, содержится в серии «Кредо убийцы» (Assassin’s Creed) и «Одни из нас» (The Last of Us), Dragon аge, Life is strange, Fallout, Apex legends, RimWorld, Overwatch, Le crime du parking и The Sims 3.

Госдума в первом чтении 27 октября единогласно приняла пакет законопроектов о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Ко второму чтению, не исключено, что штрафы будут пересмотрены в сторону увеличения. В ходе дискуссии парламентарии также выступали за введение уголовной ответственности за подобные деяния.

