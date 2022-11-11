Неаполь, Италия, , 16:16 — REGNUM Трансферная стоимость 21-летнего флангового нападающего «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии увеличилась до 60 миллионов евро. Об этом 11 ноября сообщает интернет-портал transfermarkt.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

Ранее сообщалось, что «Наполи» планирует подписать с нападающим новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2028 года, а также увеличить сумму отступных с 35 до 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в 17 матчах за итальянскую команду во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

За «Наполи» грузинский нападающий выступает с 1 июля 2022 года после перехода из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.