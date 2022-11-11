Казань, , 16:53 — REGNUM В Казани два человека пострадали при столкновении кареты скорой медицинской помощи и легкового автомобиля. Об этом 11 ноября сообщает городское управление ГИБДД.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районе 14:00 (мск) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участие скорой помощи и автомобиля Hyundai на пересечении улиц Право-Булачная и Галиаскара Камала. Пострадал водитель медицинского автомобиля и пациент, который находился в нем», — цитирует «Интерфакс-Поволжье» ведомство.

Уточняется, что автомобиль медиков после столкновения завалился на бок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Альметьевском районе Татарии 23 октября нетрезвый водитель иномарки скрылся с места аварии после наезда на дорожного рабочего.

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