Бишкек, , 16:13 — REGNUM Спецслужбы Киргизии задержали участника подпольной террористической ячейки, занимавшегося финансированием и обеспечением поддельными документами боевиков террористических организаций. Об этом сообщает госкомитет нацбезопасности республики.

Террор Erich Ferdinand

По версии следствия, задержанный переводил деньги членам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок, а также организаторам теракта на территории посольства Китая в Бишкеке.

Также он переправлял украденные и утерянные паспорта граждан Киргизии в Турцию для последующего изготовления фальшивых паспортов боевикам террористических организаций.

ИА REGNUM напоминает, что 30 августа 2016 года произошло нападение на посольство Китая в столице Киргизии. Террорист-смертник из группировки «Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на микроавтобусе выбил ворота диппредставительства, заехал на его территорию и привел в действие мощную самодельную бомбу.

Фрагменты автомобиля и тела сидевшего в нем террориста разбросало в радиусе 500 метров. В результате теракта получили осколочные ранения и травмы несколько человек из обслуживающего персонала китайского посольства.