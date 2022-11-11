Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В связи с запуском в Петербургском метрополитене новейшего состава «Балтиец» в продажу в кассах метро поступит смарт-карта «Подорожник» с изображением поезда. Об этом 11 ноября сообщили в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый состав петербургского метрополитена «Балтиец»

Приобрести «Подорожник» с изображением инновационного состава можно будет с 12:00 12 ноября, после запуска движения «Балтийца». Новый состав будет ходить по Кировско-Выборгской (первой, красной) линии метрополитена.

Владельцы платёжного носителя увидят фото поезда на станции «Балтийская». Отметим, что приобрести обновлённый «Подорожник» можно будет в основном на станциях красной линии, а также в вестибюле станции метро «Приморская». Тираж карт ограничен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что течение прошедшего месяца поезд проходил испытания, теперь он готов выйти на самую длинную линию городского метро.