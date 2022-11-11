Новая Каховка, Херсонская область, , 16:11 — REGNUM В Новой Каховке днем 11 ноября работают системы ПВО, сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Прозвучало не менее пяти взрывов.

Ранее местные власти сообщили, что после отвода группировки ВС России с правого берега Днепра (из Херсона) интенсивность ракетных ударов по Каховской ГЭС и инфраструктуре Новой Каховки заметно выросла.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск на херсонском направлении на левый берег Днепра. С этим предложением к нему обратился командующий группировкой СВО Сергей Суровикин. Он отметил сложности в снабжении войск на правом берегу Днепра в нынешней ситуации. Отвод войск был завершен 11 ноября.