Херсон, 11 ноября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Около пяти взрывов прогремели в небе над Новой Каховкой Херсонской области 11 ноября. Об этом сообщают РИА Новости.

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По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, официально власти пока не сообщали о работе ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю подразделения Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявили 13 подозреваемых в пособничестве киевскому режиму.