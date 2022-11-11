Москва, , 17:19 — REGNUM Роман писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самой перечитываемой книгой среди граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование электронной библиотеки «Литрес».

В поисках книги Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Согласно исследованию, 40% опрошенных перечитывали «Мастера и Маргариту» несколько раз. Главной причиной такой любви к уже знакомому произведению — особая атмосфера.

Среди зарубежных произведений самой перечитываемой стала сага о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг — к ней возвращались 37% опрошенных.