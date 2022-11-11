Варшава, , 16:15 — REGNUM Законопроект «В защиту христиан» внесли на рассмотрение польского парламента, сообщили журналистам 11 ноября депутаты по итогам заседания Сейма.

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Этот закон, как полагают его авторы, будет предотвращать проявления агрессии и позволит свободно исповедовать веру, причём не только христианскую, но и ислам, и иудаизм.

Инициативу выдвинула партия «Солидарная Польша». Комментируя это событие, лидер партии, министр юстиции Польши Збигнев Зёбро пояснил, что у жителей страны должно быть «чувство безопасности и свободы», чтобы «можно было пользоваться свободой вероисповедания».

По данным партии, в стране растёт количество случаев оскорбления религиозных чувств и нападения на священников. «Нарастает волна агрессии против тех, кто следует своей вере», — заявил Зёбро.

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