Варшава, 11 ноября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Законопроект «В защиту христиан» внесли на рассмотрение польского парламента, сообщили журналистам 11 ноября депутаты по итогам заседания Сейма.

3005398 Польша

Этот закон, как полагают его авторы, будет предотвращать проявления агрессии и позволит свободно исповедовать веру, причём не только христианскую, но и ислам, и иудаизм.

Инициативу выдвинула партия «Солидарная Польша». Комментируя это событие, лидер партии, министр юстиции Польши Збигнев Зёбро пояснил, что у жителей страны должно быть «чувство безопасности и свободы», чтобы «можно было пользоваться свободой вероисповедания».

По данным партии, в стране растёт количество случаев оскорбления религиозных чувств и нападения на священников. «Нарастает волна агрессии против тех, кто следует своей вере», — заявил Зёбро.