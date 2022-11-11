Москва, , 16:05 — REGNUM У России накопилось немало вопросов, которые необходимо рассмотреть с Соединёнными Штатами в рамках обсуждения Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 11 ноября журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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В частности, о том, что США имеют значительное количество стратегических носителей, которые не вписываются в параметры действующего ДСНВ.

«Странным образом в медийном пространстве возобновление деятельности двусторонней консультативной комиссии почему-то оказалось связано с ситуацией вокруг инспекций. Я не буду отрицать, что тема инспекций станет предметом обсуждения на мероприятии, но это отнюдь не единственный и не главный вопрос», — сказал Рябков, слова которого приводит РИА Новости, добавив, что за прошедшее время накопилось «немало сюжетов, которые в обязательном порядке подлежат рассмотрению с американцами».

Помимо этого, по словам дипломата, есть и застарелые, но не менее важные вопросы, такие как, в частности, проблема искусственного выведения из засчета по Договору об СНВ части стратегических носителей, которые заявлены американцами как переоборудованные под неядерные миссии.

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«Есть много других вопросов, более технических», — добавил замглавы МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по Договору о сокращении наземных вооружений состоится в конце ноября — начале декабря в Каире. По его словам, оно будет проведено в очном формате.

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