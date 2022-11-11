Париж, , 16:07 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен осуждает «очень плохое решение» главы французского государства Эммануэля Макрона — «защитника массовой миграции», передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Марин Ле Пен оспорила решение французских властей приветствовать мигрантов с судна Ocean Viking в Тулоне.

«Я считаю, что это очень плохое решение, которое было принято Эммануэлем Макроном в гораздо большей степени, чем Жеральдом Дарманеном. Сегодня наша страна голосом своего лидера уступает, так что это начало, я думаю о целой серии лодок НПО», — заявила Марин Ле Пен.

«Макрон не слабый глава государства, он глава государства, который защищает идеологию, противоречащую той, которую защищаю я. Он делает вид, что выступает против нелегальной массовой иммиграции, хотя на самом деле он ее защитник, он ее пропагандист, и, если можно так сказать, этот акт, это решение, которое только что было принято, является символическим», — заключила французский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выполняет свой долг человечности и солидарности, принимая мигрантов.

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