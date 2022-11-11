Кишинёв, , 16:03 — REGNUM Полиция Молдавии пресекла попытки активистов оппозиционной партии «Шор» привезти на протестный митинг в Кишинёве молодёжь из Гагаузской автономии и Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом 11 ноября на телеканале TVR Moldova заявила глава МВД Молдавии Анна Ревенко.

Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих Политическая партия «Шор»

«За деньги этих молодых людей подстрекают к сопротивлению с помощью насилия, — заявила Ревенко. — Они пытались завербовать молодых людей в Кишиневе, а затем отправились на территорию. Были попытки привлечь группы молодых людей, в том числе из АТО Гагаузия и Приднестровского региона».

По её мнению, молодых людей на акцию везли якобы для дестабилизации ситуации. Глава МВД подчеркнула, что поддерживает решение правительства начать процедуру по запрету «Шор».

Напомним, правительство Молдавии 9 ноября направило в конституционный суд запрос на проверку конституционности деятельности «Шор». 11 ноября запрос был возвращён на доработку из-за того, что не были соблюдены все формальности.

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