Кишинёв, 11 ноября 2022, 16:03 — REGNUM Полиция Молдавии пресекла попытки активистов оппозиционной партии «Шор» привезти на протестный митинг в Кишинёве молодёжь из Гагаузской автономии и Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом 11 ноября на телеканале TVR Moldova заявила глава МВД Молдавии Анна Ревенко.
«За деньги этих молодых людей подстрекают к сопротивлению с помощью насилия, — заявила Ревенко. — Они пытались завербовать молодых людей в Кишиневе, а затем отправились на территорию. Были попытки привлечь группы молодых людей, в том числе из АТО Гагаузия и Приднестровского региона».
По её мнению, молодых людей на акцию везли якобы для дестабилизации ситуации. Глава МВД подчеркнула, что поддерживает решение правительства начать процедуру по запрету «Шор».
Напомним, правительство Молдавии 9 ноября направило в конституционный суд запрос на проверку конституционности деятельности «Шор». 11 ноября запрос был возвращён на доработку из-за того, что не были соблюдены все формальности.
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