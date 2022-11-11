Курган, 11 ноября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Курганской области лишили свободы бывшего главу одного из сельских поселений за растрату и служебный подлог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Эмблема СКР

По данным следствия, будучи главой сельсовета, в сентябре 2020 года обвиняемый передал муниципальный дом в собственность своей знакомой, которая в улучшении жилищных условий не нуждалась. Чтобы придать афере видимость законности, чиновник попросил женщину написать заявление о проживании якобы в аварийном доме. Заведомо ложные сведения были внесены работниками сельсовета в документы, на основании которых местной думой было принято решение о передаче муниципального жилья в собственность заявительнице.

В ходе следствия выяснилось, что махинация проворачивалась для конечного обретения жилого дома в собственность самого главы сельсовета.

Суд признал чиновника виновным в растрате и служебном подлоге. И приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два года.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в курганском городе Далматово был осуждён гендиректор АО «Далур» по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.