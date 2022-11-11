Пекин, , 15:59 — REGNUM Санкции США против производителей фотовольтажной продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, северо-запад Китая) являются нарушающими глобальные цепочки поставок и создающими препятствия для глобальных усилий по борьбе с изменением климата. Об этом 11 ноября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

«Отвратительные меры, которые Соединенные Штаты приняли на законодательном уровне в отношении Синьцзяна, <…> подрывают стабильность международных цепочек поставок, а также наносят удар по глобальным усилиям в борьбе с климатическими изменениями», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать блокировку в портах США «более чем 1 тыс. партий произведенных в СУАР компонентов для выработки солнечной энергии на сотни миллионов долларов» после принятия Вашингтоном нового закона о запрете импорта товаров из Синьцзяна.

При этом Чжао Лицзянь уточнил, что утверждения США о якобы принудительном труде в СУАР являются «абсолютной ложью», которую распространяет настроенная против КНР «немногочисленная группой людей», в результате чего Вашингтон ущемляет свои собственные интересы.

Также китайский дипломат потребовал, чтобы власти США немедленно перестали давить производящие фотовольтажную продукцию китайские предприятия, и добавил, что Пекин будет и далее твердо защищать законные интересы компаний из КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает провести продуктивную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.