Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Петербурге задержали неадекватного пассажира трамвая, который пытался проникнуть в кабину к водителю, разбив стекло, после чего вышел в форточку. Об этом происшествии рассказали 11 ноября в пресс-службе отдела вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай в Петербурге

Инцидент произошел ранним утром 11 ноября в Выборгском районе города в трамвае, следовавшем по маршруту №55 и находящимся на конечной остановке на Тихорецком проспекте. Нетрезвый мужчина сначала разбил стекло переговорного окна кабины водителя, а затем открыл форточку и, во время движения трамвая, спрыгнул на рельсы. После чего на место был вызван наряд УВО.

«Вскоре наряд вневедомственной охраны обнаружил разыскиваемого правонарушителя на трамвайных путях на Политехнической улице. В результате неудачного приземления мужчина получил черепно-мозговую травму», — рассказали в ведомстве, добавив, что задержанного госпитализировали в одну из городских больниц.