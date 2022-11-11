Москва, , 15:57 — REGNUM Законопроект о льготах при поступлении вузы для детей погибших в пандемию коронавируса врачей при исполнении ими трудовых обязанностей внесли в Госдуму депутаты Оксана Дмитриев («Партия Роста») и Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается установить для этой категории граждан право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний, а также закрепить право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Устанавливаемое для детей погибших медицинских работников право на прием в пределах установленной квоты практически не ухудшит положение других категорий абитуриентов, имеющих такое право, отмечают авторы.

Так, при квоте не менее 10% в настоящее время доля инвалидов среди студентов вузов, привели они данные.

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